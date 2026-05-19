お笑いコンビ・ココリコの遠藤章造の妻・まさみさんが18日に自身のアメブロを更新。前髪が薄くなってきたという悩みを明かした。【映像】手術を受けたココリコ遠藤の次男＆家族ショット（複数カット）この日、まさみさんは「ついにきた」というタイトルでブログを更新。「40歳過ぎてから急に無くなってきたの。前髪」と切り出し「私、髪の毛の量、多いタイプだからあんまり気にしなかったんだけど最近、美容院に行く度に前髪増