19日の大井3Rは外から伸びた5番人気コトブキエース（牡6＝渡部則）が差し切り勝ち。今年4月にデビューした西優哉（26＝沢）が58戦目で記念すべき南関東初勝利を挙げた。「（勝つことができて）よかったなというのが率直な気持ち。担当の厩務員さんから馬の具合がいいと聞いていたので、2列目ぐらいで我慢させるプランだった。最後は無事にかわすことができて良かった。ここまで頑張ってきたので本当にうれしい」と目尻を下げ