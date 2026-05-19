フィギュアスケート男子で２０２２年北京五輪金メダルのネーサン・チェン（米国）が、名門・ハーバード大学メディカルスクール（医学部）に合格していたことがわかった。１９日までにチェンが在籍していたジョンズ・ホプキンス大学の研究室が明らかにした。チェンは北京五輪の個人＆団体で金メダルを獲得後、第一線から離れている。勉学面ではエール大学で学士号を取得。医学部の進学を目指し、心臓病学や腫瘍学などについて学