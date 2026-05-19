ニコラス・ガリツィンが主演する映画『マスターズ・オブ・ユニバース』より、⽇本版ポスターと特別映像「伝説の勇者ヒーマンとは何者か？」が解禁となった。【動画】『マスターズ・オブ・ユニバース』より特別映像公開本作は、バービーを⼿掛けるマテル社のアクションフィギュアとして1981年に誕⽣し、コミック、アニメなど多岐にわたり展開されてきた『マスターズ・オブ・ユニバース』を約40年ぶりに実写化