歌手のＤｒｅａｍＡｍｉが、可愛すぎるユニホーム姿を披露した。１９日までに自身のインスタグラムを更新。バスケットボールの絵文字を記し、赤いユニホームを着用してしゃがみ込んだショットや、スティックライトを掲げたショットを公開した。また、１つ前の投稿では「日本バスケットボール女子日本代表「三井不動産カップ２０２６（神奈川大会）にて２日連続、国歌独唱つとめさせていただきました！！ありがとうございま