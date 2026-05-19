◆第８７回オークス・Ｇ１（５月２４日、東京競馬場・芝２４００メートル）＝５月１９日、美浦トレセントライアルのフローラＳを制したラフターラインズ（牝３歳、美浦・小笠倫弘厩舎、父アルアイン）は、坂路を６５秒９―１５秒７で調整。小笠調教師は「カイバ食いも良く、すこぶる順調です」と納得の表情を浮かべた。デビューから５戦連続で上がり３ハロン最速をマークし、近３戦は全て３２秒台と極上の瞬発力が持ち味。週の