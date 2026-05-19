国民民主党の玉木雄一郎代表が2026年5月19日の定例会見で、3月16日に起きた沖縄県・辺野古沖の転覆事故で同志社国際高校（京都府）2年の武石知華さん（17）が亡くなった事故をめぐる共産党の対応を批判した。「大人として、人間として、社会人として、そもそもどうなんだ」この事故では、同志社国際高校の生徒18人と乗組員を乗せた船2隻が転覆し、武石さんと船長の男性が死亡した。武石さんの遺族は「辺野古ボート転覆事故遺族メモ