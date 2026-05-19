記事ポイント栃木県小山市に2026年5月1日グランドオープン、24時間365日利用できる定額制インドアシミュレーションゴルフ練習場Golfzon社製シミュレーター5台を設置、AIショット診断機能とクラブレンタル無料で初心者でも通いやすい環境酸素ボックス「O2 BOX」を導入、2026年5月中は無料で利用可能 栃木県小山市城東に、定額制インドアシミュレーションゴルフ練習場がグランドオープンしました。月額8,800円（税込）からの定