記事ポイントマルハン東日本が「奉脳祭」をコンセプトにした体験型フードフェス『脳汁横丁2026』を秋葉原で開催謎解きカレー・比較体験パン・牛丼ウォールなど個性派クリエイターとコラボした9つの脳汁屋台が集結約150個の提灯に映像投影する提灯マッピングステージに☆Taku Takahashi (m-flo, block.fm)やDJ KOO（TRF）らが出演 マルハン東日本が主催する体験型フードフェス『脳汁横丁2026』が、2026年5月29日（金）から5月3