記事ポイント2026年4月24日、東京・TRUNK(HOTEL)でファッション業界向けイベント「Centric Connect Tokyo Fashion 2026」が開催されたMOONRAKERS TECHNOLOGIES代表の西田誠氏が基調講演に登壇し、日本ファッション産業の構造課題と意思決定の刷新を訴えたミズノのPLM導入事例やAI・PXMを活用したEnd-to-Endアプローチが紹介され、約60名が参加した ファッション業界のDX推進を支援するCentric Softwareが、2026年4月24日に東