記事ポイント2026年5月24日（日）、篠原陸運トラックステーションで入場無料・無料駐車スペースつきで開催四天王寺大学の6団体と卒業生アーティスト「Last Star」ほか多彩な出演陣がステージに立つチョーヤフーズ株式会社協賛の梅和菓子「CHOYA梅結」が来場者先着300名に無料で配付される 羽曳野市の野外音楽フェス「ハビキノソニック」が、2026年5月24日（日）に第3回目の開催を迎えます。主催は四天王寺大学と篠原陸運で、