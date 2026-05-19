日本マクドナルド（東京都新宿区）の公式「X」アカウントが、辛い新商品の登場を“におわせる”投稿をし、SNS上で注目されています。【画像】めちゃ辛そう…マクドナルドの“におわせ”投稿を見るマクドナルドに辛い新商品が！？公式アカウントは、「好きな人いますか？」とコメントし、赤地に「マックの辛いの始めます5.27（水）」と書かれた画像を投稿しました。2月にはハンバーガー「スパチキ（スパイシーマックチキ