記事ポイント2026年8月1日・2日の2日間限定、滋賀県内4蔵を巡る日帰りバスツアー各酒蔵で夏限定酒の試飲・見学・お買い物が楽しめる充実の内容昼食はうなぎ定食＋「喜楽長」一本付きで旅行代金は1人13,800円（税込） 地酒の産地として知られる滋賀県内の酒蔵を、バスでめぐる1日旅が登場します。近江トラベルが販売する夏限定企画「滋賀の夏酒 酒蔵巡りバスツアー」は、2026年8月1日（土）と2日（日）の2日間のみ催行される日