湛江港の埠頭（ふとう）で、ＢＡＳＦ（広東）フェアブント拠点から輸出される化学製品を検査する湛江税関の職員。（５月９日撮影、湛江＝新華社配信）【新華社広州5月19日】中国広東省湛江（たんこう）市の湛江港でこのほど、コンテナ船「船問網101」が、同市にあるドイツ化学大手BASFの「フェアブント拠点（総合生産拠点）」で生産された化学製品を積んで出港した。貨物は海南省の洋浦港で積み替えられた後、輸出される。湛江