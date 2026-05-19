記事ポイント『トップガン』公開40周年を記念した世界限定生産の公式グッズが、日本国内で初めて販売開始ピンバッジ・キーホルダーは世界限定9,995個のシリアルナンバー入り、完売後は入手困難なコレクターズアイテムファッションに取り込めるバッジ類から日常使いのコースターまで、全4アイテムがラインナップ 今年で公開40周年を迎える映画『トップガン』の、世界限定生産による記念公式グッズが日本初上陸を果たします。エ