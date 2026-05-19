宝鏡村の古民家。（５月１０日、ドローンから、永州＝新華社記者／陳振海）【新華社長沙5月19日】中国湖南省永州市江華ヤオ族自治県の山間に位置する宝鏡村は清の順治7（1650）年、何氏の先祖である何応棋（か・おうき）によって築かれたことから「何家大院」とも呼ばれる。現存する古民家は180棟に上り、南方の民家建築と少数民族集住地域における集落空間の適応的融合・変遷を伝える貴重な物的資料となっている。宝鏡村の古民