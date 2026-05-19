記事ポイントキッチンペーパー1枚をカセット式ホルダーにセットするだけでフィルター代わりになる新発想のコードレスクリーナー専用紙パックにも対応した2WAY仕様で、ゴミに直接触れずに捨てられる設計約1.2kgの軽量ボディにiFデザイン賞2026受賞のシンプルなデザインを両立 掃除機のフィルター交換やゴミ捨ての煩わしさを解消する新しい発想の掃除機が登場します。デザイン家電ブランド「±0（プラスマイナスゼロ）」が2026