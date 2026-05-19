記事ポイントJR九州の300億円赤字を黒字転換した唐池恒二氏が46のエピソードを新たに書き下ろした一冊NHK「新プロジェクトX」への出演を機に早くも3刷の増刷が決定成長・挑戦・逆境・組織・リーダーシップの5章構成で場面ごとに活用できる 2026年3月18日に刊行された書籍『夢みる勇気』（著：唐池恒二、リベラル社刊）が、早くも3刷の増刷を決定しました。著者の唐池恒二氏は、JR九州の約300億円の赤字を黒字に転換し、クルー