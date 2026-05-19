記事ポイント立山黒部アルペンルートが2026年5月12日より「みくりが池雪解け情報」を毎週配信開始「みくりが池ブルー」と呼ばれる青い湖面は例年より早く姿を現す見込み室堂ターミナルではみくりが池をイメージしたグルメも提供中 富山県と長野県をつなぐ山岳観光ルート「立山黒部アルペンルート」で、初夏の訪れを告げる絶景スポット「みくりが池」の雪解け情報配信が始まりました。2026年は例年よりやや早いペースで雪解け