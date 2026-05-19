１３日、地戯のリハーサルを前に打ち合わせをする呉家屯の住民。（安順＝新華社記者／楊文斌）【新華社安順5月19日】中国貴州省安順市西秀区章荘村の呉家屯では、住民たちが自発的に地元の伝統的な民間演劇「地戯」の継承に取り組んでいる。彼らは普段、農業や建設、警備、フォークリフト操作、自営業などそれぞれの仕事に就いているが、夜や空き時間になると銅鑼と太鼓の音を合図に、誰からともなく村の入り口の広場に集まり地