記事ポイント静岡新聞社とむすびめメディアが合同で「しずおか学生ライター」プロジェクトを始動地元企業の経営層・社長への直接取材が、就活のガクチカ（学生時代に力を入れたこと）に直結する実践的な仕組み第1期生の応募締切は2026年6月15日 静岡県内の学生を対象にした地域メディアのライタープロジェクトが、2026年5月12日に募集を開始しました。地元企業の経営層へのインタビュー取材を通じて記名記事をメディアに掲載