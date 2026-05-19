韓国を訪問中の高市総理はきょう午後、韓国の李在明大統領と首脳会談をおこなっています。首脳会談の現場から中継です。Q.日本と韓国の首脳が互いの故郷を訪問するのは初めてということですが、韓国側の会談の狙い、どこにあるのでしょうか。今回の会談の背景にあるのは、アメリカによるイランへの攻撃など国際情勢に対する強い危機感です。韓国側は高市総理を「国賓に準ずる」という最高級の待遇で迎えていて、その背景には関税政