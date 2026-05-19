【安東（韓国南東部）＝三沢大樹、仲川高志】高市首相は１９日、韓国の安東で李在明（イジェミョン）大統領と会談した。首脳の相互往来「シャトル外交」の一環で、中東情勢の緊迫を受けたエネルギー安全保障や防衛協力などを巡って意見交換した。米中両国への対応も議題になったとみられる。両首脳の会談は３回目で、首相が国際会議を除くシャトル外交で訪韓するのは就任後初めてだ。安東は李氏の出身地にあたる。李氏が今年