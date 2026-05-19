韓国を訪問中の高市総理はきょう午後、李在明大統領と首脳会談を行い、「日韓両国がインド太平洋地域の安定化の要として役割を果たしていくことが重要だ」と述べました。高市総理「大統領と私のリーダーシップによって良好な日韓関係の基調を着実に発展させて、両国がインド太平洋地域の安定化の要として役割を果たしていくということが、極めて重要だと思っております」李在明大統領「前回、奈良で総理と私は韓日関係の新たな60年