◇大相撲夏場所10日目（2026年5月19日両国国技館）東前頭13枚目の琴栄峰（22＝佐渡ケ嶽部屋）が西前頭16枚目の竜電（35＝高田川部屋）を寄り切りで下して8勝目（2敗）を挙げ、勝ち越しを決めた。初顔合わせの相手の当たりを受け止めると、力強く前に出て寄り切った。足を高く上げる“美しすぎる四股”で連日、相撲ファンを沸かせている22歳のホープは、相撲でも魅了している。