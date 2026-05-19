韓国で女性グループ・ＡｆｔｅｒＳｃｈｏｏｌとして活動後、女優として活躍しているナナの自宅に強盗目的で侵入した３０代男性の結審公判が１９日に行われ、検察が懲役１０年を求刑したと現地メディアのＸｓｐｏｒｔｓニュースなどが報じた。記事によるとこの日、議政府地方裁判所・南楊州（ナミャンジュ）支部で行われた公判で、検察が「凶器を所持して被害者の住居に侵入し、（ナナと実母に）けがを負わせた。重い罪を犯し