AIは文章の要約やデータ整理、プログラムの修正などを、人間よりも速く正確にこなす。一方で、ひろゆき氏は「AIは天才には勝てない」と語る。AIが得意なのは「1を100にすること」であり、「0から1」を生み出す飛躍は人間に残された領域だからだ。では、凡人にとってAIは味方なのか、それとも仕事を奪う脅威なのか。※本記事は、ひろゆき著『人生の正体生きること、死ぬこと』（徳間書店）より抜粋、編集したものです。◆ＡＩは天