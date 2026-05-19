【台北＝園田将嗣】台湾の立法院（国会、定数１１３）は１９日、野党が提出した頼清徳（ライチンドォー）総統の弾劾（だんがい）案の表決が行われ、賛成票が規定を満たさず否決された。台湾の中央通信社によると、総統に対する弾劾案の表決が行われたのは初めて。投票は記名式で、賛成が５６票、反対が５０票だった。最大野党・国民党の韓国瑜（ハングオユー）立法院長（国会議長）ら７人が、表決用紙を受け取らなかった。弾劾