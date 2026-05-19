俳優の小芝風花と柳生みゆの公式Instagramがそれぞれ更新され、二人で吉祥寺を訪れた一日のオフショットが公開された。 参考：小芝風花、実妹の顔出しショットを公開「美人姉妹すぎる」「似てる」「かわいすぎ」 2人は2015年後期のNHK連続テレビ小説『あさが来た』で共演して以来親交を続けており、ファンの間では「ふうみゆ」と呼ばれる仲良しコンビだ。 小芝の投稿では、2人の吉祥寺での自撮りが並ぶ。キャプションで