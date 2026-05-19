20日、薩摩地方は雲が広がりやすく、一時的な雨に注意が必要で、外出時は雨具があると安心です。大隅地方も、曇りがちで一時的に雨がぱらつき、気温が上がって蒸し暑くなりそうです。種子島・屋久島も同様に雲が広がり、一時雨で日差しが少なくても気温が高く、蒸し暑い体感となる見込みです。奄美地方は雲が広がるものの、夜は晴れ間が戻る予想で、日中は真夏日に迫る暑さとなる所もありそうです。蚊は、気温が25～30℃