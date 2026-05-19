PCAがファンとの口論で後悔の念に駆られた(C)Getty Imagesカブスのピート・クロウ=アームストロング（PCA）が、現地時間5月17日に敵地で行われたホワイトソックス戦でファンと口論したことについて言及した。【動画】PCAが金髪女性と激しく口論したシーンをチェック中堅を守っていたPCAは、4-2で迎えた5回二死一、三塁で右中間への打球を追ってジャンピングキャッチを試みたが、捕球できず、その後、フェンス際の最前列にいた