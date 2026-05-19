宮部藍梨がモデル撮影の様子を公開した(C)Getty Imagesバレーボール女子日本代表の宮部藍梨が自身のインスタグラムを更新し、モデル撮影の様子を公開し、ファンから注目を浴びた。【写真】「絵になるー」女子バレー宮部藍梨のモデル姿をチェック27歳の宮部はインスタに「実は、、ファッションシューティングなるものをコツコツとチャレンジしておりまして。みなさんに披露できるときがやってまいりました」と報告すると、「こ