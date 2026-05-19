佐々木はしっかりと試合を作った(C)Getty Images野球評論家の佐野慈紀氏が現在の野球界を独自の視点で考察する「シゲキ的球論」。今回はメジャー最長の7回8奪三振の好投を見せたドジャース・佐々木朗希をクローズアップする。【動画】佐々木朗希、メジャー自己最長7回を投げ切り笑顔のシーン佐々木の安定したピッチングが注目を集めている。現地5月17日に行われたエンゼルス戦に先発、7回4安打1失点で2勝目をマーク。メジャー