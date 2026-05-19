クマ被害対策に関する関係閣僚会議で発言する木原官房長官＝19日午前、首相官邸クマによる人的被害が増加する中、環境省は19日、東北を中心とした生息地で6月下旬から個体数調査を始めると明らかにした。山中にカメラを設置して撮影する方法で実施し、2026年度内にも生息地や県ごとの個体数を推計して公表する方針。環境省によると、26年度は東北6県と新潟県を含む六つの生息地が対象で、カメラ計約800台の設置作業を6月下旬か