NPB(日本野球機構)は19日の公示を発表。オリックスは山中稜真選手を1軍登録、麦谷祐介選手の登録を抹消しました。山中選手はプロ2年目。昨季は19試合に出場し打率.122でした。チームが41試合を終えて今季初昇格。ファームでは打率.282、1本塁打、10打点をマークしています。麦谷選手はここまで30試合に出場し、打率.120としています。