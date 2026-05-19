福間香奈女王将棋の第19期マイナビ女子オープン5番勝負の第4局は19日、東京都渋谷区の将棋会館で指され、先手の福間香奈女王（34）が91手で挑戦者の西山朋佳女流三冠（30）を破り、対戦成績を2勝2敗のタイに戻し、決着を最終局に持ち込んだ。最終第5局は29日、同所で行われる。