日本テレビの森圭介アナ（47）が、19日放送の報道番組『news every.』（月〜金 後3：50）に生出演。斎藤佑樹キャスター（37）の発言に驚くシーンがあった。【写真】「星野源」「セカオワの深瀬」「兼近くん」と反響の“ピンク髪”森圭介アナお天気コーナーの直前、森アナが「さあ、続いてはお天気です。Tシャツにジャケットで会社に来ているんですけど、もうジャケット、ちょっと暑くて着られないくらい」とコメント。すると斎