歌手の森高千里（57）が、19日放送のTOKYO FM「THETRAD」（月〜木曜後3・00）にゲスト出演し、楽曲の歌詞にまつわるエピソードを語った。88年ごろから自ら作詞も手掛けている森高。明るくポップな曲調でも、詞は失恋ソングであることが多い。そのうちの1曲が、94年リリースの「気分爽快」。生ビールのテレビCMに使われた、タイトル通り爽快感あふれるメロディーだ。翌日に恋人との初デートを控えた仲良しの女の子と飲むとい