JR東日本は19日から3日間、京浜東北線で快速運転を中止し、日中の時間帯にメンテナンス工事を行っています。深夜帯から日中に工事をシフトし作業員の“働き方改革”につなげる狙いです。田頭祥（日本テレビ）「いま上野駅ではレールの交換作業が行われています」上野駅では普段、京浜東北線が停車する線路を封鎖し、古くなったレールを新しいものに交換する作業が行われました。一方、東京駅では「レール削正車」という特殊な車両