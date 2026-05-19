新潟・南魚沼市で農作業をしていた70代の男性がクマに襲われ、顔に擦り傷を負い病院に搬送されました。19日午前9時ごろ、南魚沼市の田んぼで70代の男性がクマに襲われたと、近くの住宅に住む人から消防に通報がありました。警察によりますと、男性が1人で農作業をしていたところ、体長約1メートルのクマ1頭が突然体当たりしてきたということです。男性は顔に擦り傷を負い、病院に搬送されましたが、命に別条はありません。また秋田