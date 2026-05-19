B1宇都宮のD.J・ニュービル（左）＝2024年5月、東京都内バスケットボールBリーグ1部（B1）の昨季王者、宇都宮は19日、米国出身で昨季まで2季連続でレギュラーシーズン（RS）最優秀選手賞（MVP）に輝いたガードのD.J・ニュービルの退団を発表した。