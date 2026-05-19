日本野球機構(NPB)は19日の公示を発表。ヤクルトは大道温貴投手と高橋奎二投手を1軍登録しました。大道投手は昨季まで広島でプレーし、その後現役ドラフトでヤクルトへ移籍。今季はここまでファームで10試合に登板し、1勝0敗、2セーブ、防御率3.27を記録しています。今季初昇格で、新天地1軍デビューなるか注目です。高橋投手は11年目のベテラン左腕。今季はファームで6試合の先発を含む7試合に登板し、0勝1敗、防御率2.31の成績を