来年3月28日にトップスター鳳月杏（ほうづき・あん）と同時退団する宝塚歌劇団の月組トップ娘役・天紫珠李（あまし・じゅり）が19日、兵庫県宝塚市内で退団会見を行った。ひと足早く、大阪市内で退団会見を行った鳳月と同じく、全身真っ白ないでたちで登場した天紫は「鳳月さんの相手役になった時から、最後の日まで一緒に…と思っていましたので、私も迷わずに退団を決めました」と晴れやかな笑顔で語った。2013年に入団し