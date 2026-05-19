19日から韓国を訪れている高市総理大臣は、李在明大統領との会談に臨んでいます。韓国・安東（アンドン）市からフジテレビ政治部・宗本龍享記者が中継でお伝えします。高市総理は2時間ほど前に会談の会場でもあるホテルに到着し、笑顔で出迎えた李大統領と和やかな様子で言葉を交わしていました。19日の首脳会談は2026年1月の高市総理の地元・奈良での開催に続き、李大統領の出身地で行われていて、両首脳が自らにゆかりのある土地