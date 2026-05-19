NPB(日本野球機構)は19日の公示を発表。楽天は金子京介選手と日當直喜投手を1軍登録としました。金子選手は2025年ドラフトの育成4位指名で神奈川大から楽天に入団。ファームでは34試合の出場で7本塁打含む打率.234をマーク。持ち前の力強いバッティングでもアピールし今月15日に支配下登録を勝ち取りました。その後もファームで出場を重ね、直近出場となった17日の2軍ロッテ戦ではマルチ安打に2打点も記録。1軍切符をつかみ取りま