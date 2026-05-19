イキイキしている50代は何をしているか。『50代は「気分がいい人」がうまくいく』（三笠書房）を出した作家で編集者の越智秀紀さんは「『毎日歩くこと』への固執は、根拠の薄い思い込みの呪縛にすぎない。50代の朝に必要なのは、ウォーキングや学習などの義務感ではなく、『余白』である」という――。 写真＝iStock.com／Ake Ngiamsanguan※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Ake Ngiamsanguan■人