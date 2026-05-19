2026年4月に、プレジデントオンラインで反響の大きかった人気記事ベスト3をお送りします。健康・医療部門の第2位は――。▼第1位毎日食べると"血管の老化"がすすむ…東大名誉教授が｢控えるべき｣と名指しする"朝食の定番おかず"の名前▼第2位｢家の近所を歩く｣よりずっと効果的…精神科医｢ウォーキング効果を最大限に引き出す｣とっておきの場所▼第3位妻と幼い娘を遺し肺がんの男性は30代で旅立った…大学病院の医師が解剖室で