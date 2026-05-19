高額な医療費がかかったときに自己負担を抑えてくれるのが高額療養費制度。経済評論家の頼藤太希さんは「高額療養費制度は今年8月と来年8月に見直しが予定されており、自己負担の限度額が引き上げになる。とくに高額所得者は気をつけたほうがいい」という――。※本稿は、頼藤太希『会社も銀行も役所も教えてくれない定年前後の人生戦略』（プレジデント社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／cyano66※写真はイメ