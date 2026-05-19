SBSオーディション番組『UNIVERSE LEAGUE』から誕生したボーイズグループAHOFが、初の日本ツアー「2026 AHOF 1ST TOUR：THE FIRST SPARK IN OSAKA / TOKYO」を開催する。本ツアーは、韓国・ソウル公演を皮切りに、大阪、東京を含むアジア8都市で開催される予定だ。【写真】AHOFの日本人メンバー「ダイスケ」日本公演は、6月25日に大阪・Zepp Namba、6月27日に東京・Zepp Hanedaにて実施される。AHOFはデビュー以来、完成度の高いパ