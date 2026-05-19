【モデルプレス＝2026/05/19】TBSアナウンサーの田村真子が5月18日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を公開した。【写真】「ラヴィット！」30歳美人アナ「副菜も美味しそう」手料理2品並ぶ食卓公開◆田村真子アナ、手料理公開田村アナは、同局系「ラヴィット！」（毎週月曜〜金曜あさ8時）で共演するモデルの近藤千尋をメンションし、「ちーちゃんがラヴィット！で紹介したレシピ美味しかった また作る」とコメントし、